Отеки, лишний вес и усталость: как прийти в себя после новогоднего застолья

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Отказ от жиров и физическая нагрузка помогут прийти в себя после новогоднего застолья

Отеки, лишний вес и усталость: как прийти в себя после новогоднего застолья

Фото: 5-tv.ru

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По словам диетолога, на восстановление уйдет столько же времени, сколько человек злоупотреблял неправильным питанием.

После новогодних каникул очень сложно войти в колею и наладить режим питания. О том, как не поддаться искушениям и быстро прийти в форму, Ленте.ру рассказала врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

По ее словам, в новогодние праздники человек обычно съедает четыре-пять тысяч килокалорий. Это, как выяснилось, в два раза больше рекомендованного. Врач советует вернуться к сбалансированному рациону. Он должен содержать меньше жиров. Необходимо отказаться от жарки и большого количества соли.

Воду лучше пить обычную, минеральная нежелательна. Она содержит натрий и поэтому может привести к отекам. Также Бурляева советует отказаться от специй, которые в большинстве своем повышают наш аппетит.

Не стоит забывать и о физической активности, которая прекрасно помогает вывести алкоголь из организма.

По словам врача, на восстановление уйдет столько же времени, сколько человек злоупотреблял неправильным питанием.

«Кроме того, восстановительный период будет зависеть и от того, насколько человек придерживается принципов правильного питания по жизни и какой уровень физической активности имеет», — отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смешивание алкоголя разной крепости во время застолья может быть опасно для здоровья. Об этом нутрициолог и специалист по психологии пищевого поведения Юлия Ковалева.

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