Можно или нельзя: нутрициолог поставила точку в вопросе смешивания алкоголя

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Нутрициолог Ковалева: смешивать алкогольные напитки опасно для здоровья

Можно или нельзя: нутрициолог поставила точку в вопросе смешивания алкоголя

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реакции организма на неправильное употребление напитков могут быть непредсказуемыми.

Смешивание алкоголя разной крепости во время застолья может быть опасно для здоровья. Об этом нутрициолог и специалист по психологии пищевого поведения Юлия Ковалева рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, несерьезное отношение к употреблению спиртных напитков может привести даже к потере сознания. Причем, важно уметь сочетать не только алкоголь разной крепости, но и напитки с едой.

«Разные виды алкоголя метаболизируются в организме по-разному, и их совместное употребление может увеличить токсическую нагрузку на печень, почки и другие органы. Также будьте осторожны с комбинацией алкоголя и некоторых продуктов, особенно с сырыми моллюсками, рыбой и мясом», — предупредила нутрициолог.

Ковалева также напомнила, что красное вино в сочетании с газировкой может вызвать непредсказуемые реакции организма, включающие тошноту, рвоту, а, кроме того, повысить риск развития ряда заболеваний, в том числе панкреатита.

«Алкоголь обезвоживает организм, а в сочетании с другими напитками этот эффект может усилиться», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что справиться с похмельем после новогодней ночи поможет клюквенный морс.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:35
Бойцы РФ в тыловом районе зоны СВО украсили блиндажи и казармы к Новому году
5:15
Начните праздник раньше: как правильно провести новогоднее застолье
4:55
Можно или нельзя: нутрициолог поставила точку в вопросе смешивания алкоголя
4:30
Анадырь готовится к мощному шторму под Новый год
4:05
По блату: знакомый помог актрисе Базыкиной попасть в серьезные проекты
3:40
Ким Чен Ын поздравил россиян с грядущими праздниками

Сейчас читают

Лучше собрать самому: чем опасны сладкие новогодние подарки для детей
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
Вымывают молодость: какая угроза для здоровья скрыта в крабовых палочках
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год