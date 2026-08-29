Покоритель «Космоса»: видео экстремального перфоманса Юры Борисова на ВДНХ

Актер Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Накануне премьеры фильма «Девятая планета» актер Юра Борисов устроил опасный трюк на ВДНХ. Он вскарабкался по наружной лестнице на стену павильона «Космос», затем перелез на купол и, балансируя без страховки, развернул флаг с названием своего нового фантастического фильма «Девятая планета».

Вокруг собралась толпа зрителей и журналистов, наблюдавших за происходящим с замиранием сердца. Сам артист признался, что на высоте ему было не по себе, но он решил не отступать.

«Там так же, как здесь, только обзор чуть шире», — лаконично заметил он. А на вопрос, кто надоумил его на такой риск, со смехом ответил: «Заставили».

В картине режиссера Егора Грамматикова, которая выйдет на экраны в начале сентября, Борисов сыграл автомеханика Диму Хруста. По сюжету, после аварии его герою начинают сниться странные видения о том, как он воевал с монстрами на далекой планете и спасал девушку. Однако воспоминания сослуживцев не совпадают с его версией событий, и вскоре герой начинает подозревать, что его память была модифицирована. Чтобы разобраться в происходящем, он отправляется на таинственную Девятую планету.

Ране 5-tv.ru писал о скандале, связанном со спектаклем «Гамлет» с участием Борисова. Из-за смелых режиссерских решений постановка вызвала противоречивые отзывы, хотя все билеты и разлетелись меньше чем за час.

Юра Борисов — один из самых востребованных российских актеров, известный по фильмам «Бык», «Калашников», «Серебряные коньки» и другим. В 2023 году за главную роль в «Быке» он удостоился премии «Золотой орел», а фильм Шона Бейкера «Анора», в котором снялся актер, получил пять премий «Оскар». Борисова номинировали в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но статуэтку отвоевал Киран Калкин («Настоящая боль»).

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