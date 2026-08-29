Показания предполагаемого организатора терактов 11 сентября исключили из дела

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 64 0

Решение американского военного судьи лишило обвинение одного из наиболее важных доказательств против Халида Шейха Мухаммеда.

Как продвигается дело о терактах 11 сентября — новости

Фото: © Getty Images/Rodney G. JeanBaptiste/Contributor

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Суд в США признал недопустимыми показания Халида Шейха Мухаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Boston Globe.

Речь идет о признании, которое он дал агентам Федерального бюро расследований (ФБР) в Гуантанамо в 2007 году. Суд пришел к выводу, что эти сведения были получены не добровольно, поэтому их нельзя использовать против обвиняемого в ходе разбирательства.

Прокуроры считали данные показания одним из ключевых доказательств по делу, по которому Мухаммеду грозит смертная казнь. Однако судья указал на роль жестких допросов и психологического давления, сделав вывод о невозможности считать последующее признание добровольным.

Кроме того, во время общения с обвиняемым сотрудники ФБР не сообщили ему о праве хранить молчание и консультироваться с адвокатом. Исключение этих показаний также стало серьезной проблемой для стороны обвинения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности предотвратить трагедию 11 сентября. Якобы он сам предсказывал вероятность терактов, но власти не прислушались к его предупреждениям.

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