Шесть часов сна и тренировка: как Баста восстановился после шоу с Гуфом

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 82 0

Несмотря на вчерашнее выступление, сегодня рэпер снова вышел на сцену.

Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Баста поспал шесть часов после шоу с Гуфом и снова вышел на сцену

После совместного выступления с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) в «Лужниках» артисту Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) потребовалось всего шесть часов сна, чтобы восстановиться перед новым концертом. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Поспал сегодня шесть часов. Потом приехал сюда на велосипеде, потренировался, еще 15 минут поспал. И вот я здесь», — рассказал Баста.

Накануне рэпер выступил вместе с Гуфом перед 70 тысячами зрителей. Музыканты исполнили композиции из альбома «Баста/Гуф 2026», а также песни из первой совместной пластинки, вышедшей в 2010 году.

Сегодня Баста вновь выступает в «Лужниках», а еще один его сольный концерт запланирован на 30 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что после концерта Гуф признался Басте в любви. Рэпер написал коллеге: «Братка, было круто, I love you», а Баста ответил ему взаимностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знак...

Последние новости

2:58
Новый фейк Зеленского: зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
2:30
Киев выпросил в День независимости новые подачки от Запада
2:03
Минтранс РФ заявил о планах узаконить овербукинг на авиарейсах
1:42
Взрывы не стихают: ВС РФ планомерно выжигают объекты ВСУ на Украине
1:19
Родителей предупредили о новой схеме мошенничества накануне 1 сентября
1:00
Рынок труда остыл? В каких сфера вакансий стало больше

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«I love you»: Гуф и Баста обменялись признаниями после концерта
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео