Шесть часов сна и тренировка: как Баста восстановился после шоу с Гуфом
Несмотря на вчерашнее выступление, сегодня рэпер снова вышел на сцену.
Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС; 5-tv.ru
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Баста поспал шесть часов после шоу с Гуфом и снова вышел на сцену
После совместного выступления с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) в «Лужниках» артисту Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) потребовалось всего шесть часов сна, чтобы восстановиться перед новым концертом. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru.
«Поспал сегодня шесть часов. Потом приехал сюда на велосипеде, потренировался, еще 15 минут поспал. И вот я здесь», — рассказал Баста.
Накануне рэпер выступил вместе с Гуфом перед 70 тысячами зрителей. Музыканты исполнили композиции из альбома «Баста/Гуф 2026», а также песни из первой совместной пластинки, вышедшей в 2010 году.
Сегодня Баста вновь выступает в «Лужниках», а еще один его сольный концерт запланирован на 30 августа.
Ранее 5-tv.ru писал, что после концерта Гуф признался Басте в любви. Рэпер написал коллеге: «Братка, было круто, I love you», а Баста ответил ему взаимностью.
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