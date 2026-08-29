Уникальная пересадка вернула зрение ослепшей пять лет назад итальянке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

После операции женщина смогла увидеть лицо своего сына и любимую собаку.

Уникальная пересадка макулы вернула женщине зрение

Фото: www.globallookpress.com/Петров Сергей

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В Италии 67-летней женщине по имени Елена восстановили способность видеть после более чем пяти лет слепоты. Операцию провели специалисты Университетской глазной клиники больницы Молинетт в Турине, сообщает Daily Mail.

Женщина потеряла зрение после автомобильной аварии, в которой серьезно пострадали оба глаза. В левом оказался поврежден зрительный нерв, а в правом нерв продолжал работать, но были травмированы сетчатка и роговица. Из-за сочетания повреждений обычной трансплантации роговицы было недостаточно.

Команда хирургов под руководством профессора Мишеля Рейбалди перенесла с левого глаза на правый сетчатку и другие неповрежденные ткани. Врачи пересадили роговицу, склеру, а также впервые выполнили трансплантацию макулы — центральной части сетчатки, отвечающей за наиболее четкое, детальное и цветное восприятие. Сохранившиеся ткани соединили с работающим зрительным нервом правого глаза.

После операции Елена смогла увидеть лицо своего сына и любимую собаку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирурги спасли руку бойцу ВС РФ с помощью пересадки кости.

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