Бывший директор «Петергофа» Елена Кальницкая скончалась в возрасте 72 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Она более десяти лет занимала пост генерального директора музея-заповедника.

Бывший директор «Петергофа» Елена Кальницкая скончалась в возрасте 72 лет

Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

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Не стало Елены Кальницкой, которая более десяти лет занимала пост генерального директора музея-заповедника «Петергоф». Об этом стало известно 2 января из сообщения пресс-службы музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.

Причина смерти — продолжительная болезнь.

Елена Кальницкая родилась в Ленинграде 6 сентября 1952 года. С 1990 года она работала заведующей филиалом «Михайловский замок» в Русском музее.

С 2009 по 2023 год Елена Кальницкая занимала должность генерального директора музея-заповедника «Петергоф». Под ее руководством были проведены масштабные работы по реставрации парковых ансамблей и дворцов.

Место и время прощания будут объявлены позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который руководит музеем уже 32 года, намекнул, что может покинуть свой пост.

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