Число жертв при крушении самолета в Калифорнии увеличилось до двух

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Местная полиция подтвердила две смерти в городе Фуллертон из-за авиакатастрофы

Число жертв при крушении самолета в Калифорнии увеличилось до двух

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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Десять человек увезли в больницу, восемь получили помощь медиков на месте.

В результате падения самолета на крышу коммерческого склада в Южной Калифорнии погибло два человека, еще 18 пострадали. Об этом сообщается на официальной странице местной полиции в социальных сетях.  

«Две подтвержденные смерти, десять человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте», — говорится в посте.

Полиция устанавливает причины происшествия. Согласно информации федерального управления гражданской авиации, воздушное судно идентифицировали как одномоторный четырехместный самолет RV-10.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб при падении самолета в Калифорнии. Борт потерпел крушение в городе Фуллертон. Сразу после аварии началась эвакуация.  В социальных сетях почти сразу появились кадры, на которых виднеются сгустки черного дыма над местом крушения.

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