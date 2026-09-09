FIDE утвердила Павла Колобкова кандидатом на пост вице-президента

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Выборы руководства Международной шахматной федерации состоятся 26 сентября в Самарканде.

Павел Колобков стал кандидатом на пост в FIDE

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Выборная комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) утвердила кандидатуру россиянина Павла Колобкова для участия в выборах вице-президента организации. Об этом сообщается на сайте FIDE.

Кандидатуру Колобкова выдвинули шахматные федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. При этом российская сторона не сможет участвовать в голосовании на предстоящих выборах. Голосование по кандидатам на руководящие должности FIDE пройдет 26 сентября в рамках генеральной ассамблеи организации в узбекском Самарканде.

Павлу Колобкову 56 лет. Он занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год. В качестве спортсмена Колобков стал олимпийским чемпионом по фехтованию на шпагах на Играх 2000 года в Сиднее, шесть раз выигрывал чемпионат мира и дважды становился чемпионом Европы.

Ранее Федерация шахмат России выдвинула кандидатом на пост президента FIDE Аркадия Дворковича, который возглавлял организацию с 2018 года. После включения Дворковича в санкционный список Евросоюза он добровольно приостановил исполнение полномочий. Сейчас обязанности президента FIDE исполняет 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

В июне FIDE приостановила членство Федерации шахмат России сроком на три года либо до исполнения решения Спортивного арбитражного суда. Ограничения касаются участия ФШР в деятельности и мероприятиях международной организации. При этом российские шахматисты, тренеры и арбитры сохраняют возможность выступать и работать на индивидуальных соревнованиях и других мероприятиях FIDE.

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FIDE утвердила Павла Колобкова кандидатом на пост вице-президента

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