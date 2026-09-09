«Спасибо им за время вместе»: Киркоров не сдержал слез на могиле родителей

Киркоров не смог сдержать слез на открытии памятника родителям

Народный артист России Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций и расплакался на открытии памятника своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места события публикует 5-tv.ru.

«Светлая память моим родителям и спасибо им за то, что однажды между двумя вечностями у нас было время побыть вместе», — сказал певец дрожащим голосом.

Церемония состоялась 9 сентября. Киркоров объяснил, что выбрал эту дату не случайно — она связана с историей Болгарии и Советского Союза. По словам артиста, его отец Бедрос Киркоров был патриотичным человеком и особенно чтил этот день.

Мать Филиппа Киркорова Виктория Лихачева (Киркорова) ушла из жизни 30 апреля 1994 года в возрасте 57 лет после тяжелой болезни. Отец артиста Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет.

После смерти отца певец решил создать семейное захоронение. Позже он перевез из Софии в Москву прах матери и бабушки Лидии Михайловны, чтобы они были похоронены рядом с Бедросом Киркоровым.

Перезахоронение праха Виктории Киркоровой и ее матери состоялось 28 июля на Троекуровском кладбище. Артист отмечал, что для него было важно, чтобы близкие находились рядом и он мог навещать их в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров рассказал о последних днях жизни своего отца Бедроса Киркорова. Народный артист РФ признался, что считает себя частично виноватым в ухудшении здоровья отца. По его словам, проблемы начались после неудачно сделанного укола в ногу, из-за которого Бедрос Киркоров перестал ходить.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.