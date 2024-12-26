«Живодеров много»: Костенко ответила на обвинения в жестоком обращении с животными

Знаменитости взяли третьего питомца, а вот два предыдущих в их семье больше не живут.

Модель Анастасию Костенко и ее мужа футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в жестоком обращении с животными. Пользователи Сети обрушились с критикой на звезд после того, как те рассказали о новом питомце.

Не так давно блогер опубликовала пост, где делилась радостной новостью. У них в семье появился питомец — собака Шерри. Однако подписчики не стали поздравлять знаменитостей с пополнением. Напротив, они вспомнили, что супруги уже заводили двух животных, которые сейчас пропали с «радаров» и, видимо, из дома звездного семейства. Тут же всплыла история с видео, на котором беременная Костенко пинает лабрадора Тару.

Модель поспешила ответить на обвинения и заявила, что Тара на самом деле все еще с ними, ее не усыпили и не выбросили на улицу. Просто на время переезда в другой дом ее отдали отцу Костенко.

А вот где сейчас мальтипу Эмми, блогер не уточнила. Но ясно, что с этой семьей питомец больше не живет. По словам модели, это животное, несмотря на характерную дружелюбность породы, «ненавидело детей, портило мебель и кидалось на людей».

Костенко призвала своих подписчиков не судить, так как они не знают всей ситуации.

«Оставьте нас уже со своими домыслами в покое! Это правда несмешно, совестно должно быть от того, что вы творите. <…> Нас называют живодерами и садистами! Лучше обратите внимание на реальных живодеров, которых очень много, и на реальные проблемы вокруг себя», — попросила модель в своем блоге в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети высмеяли Тарасова, которого охранник спутал с актером.