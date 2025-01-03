«Все очень естественно»: Погребняк показала лицо после пластики без макияжа

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 32 0

Мария Погребняк показала лицо после пластики без макияжа

Фото, видео: Instagram*/mariapoga_; 5-tv.ru

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Блогер отметила, что Тимур Хайдаров продемонстрировал «высший пилотаж».

Блогер Мария Погребняк наконец решилась показать, как выглядит ее лицо после пластической операции без макияжа. Результатом она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Пару месяцев назад Мария родила четвертого сына от бизнесмена Игоря Головинского. После чего она и решилась на кардинальные изменения. Свое лицо девушка доверила скандально известному хирургу Тимуру Хайдарову.

Спустя две недели после пластики Мария поделилась результатами со своими подписчиками. Она опубликовала эффектное видео при полном параде: в золотом платье, с укладкой и макияжем. Погребняк отметила, что теперь чувствует себя «невероятно уверенно».

Однако не все оценили труды Хайдарова. А кто-то просил, чтобы девушка показала лицо без косметики. И вот тот день, хоть и с опозданием, но настал.

«У меня вообще нет макияжа на лице. Вот результат спустя, получается, месяц. Все очень естественно, красиво. Нет этих носогубок, нет складочек. Я в восторге», — отметила блогер.

Мария также добавила, что Хайдаров продемонстрировал «высший пилотаж».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему россияне все чаще становятся жертвами некачественной пластики.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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