Способный бороться с онкологией клеточный продукт зарегистрирован в Белоруссии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт

В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В основе препарата лежат клетки-киллеры.

Первый и единственный в мире клеточный продукт, уничтожающий опухоли, создан в Республике Беларусь. В основе действия препарата лежат клетки-киллеры, рассказал портал «Медицинский вестник».

Для борьбы с онкологическими заболеваниями используют клеточную иммунотерапию. Этот метод дополняет традиционные подходы к лечению, так как способен повышать их эффективность, при этом снижая губительное действие химических препаратов на организм.

«Недавно в нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека», — пишет «Медицинский вестник».

Сообщается, что подход к лечению был переосмыслен экспертами Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Естественные киллерные клетки — это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета. Они формируют противоопухолевый и противовирусный иммунный ответ. Раньше использовались только в комплексной терапии пациентов, которые страдают от рака крови, однако теперь будут применяться и в борьбе с другими онкологическими заболеваниями.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пациентке клиники в Петербурге удалили сразу три опухоли.

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