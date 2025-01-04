Мазут доплыл до Севастополя? Развожаев рассказал о ситуации на побережье города

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Развожаев рассказал о загрязнении мазутом побережья Севастополя

Развожаев рассказал о загрязнении мазутом побережья Севастополя

Фото: Telegram/РаZVожаев/razvozhaev

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Пятна нефтепродуктов начали замечать на пляжах.

На побережье Севастополя обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя», — написал он.

По его словам, для оценки ситуации на место выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля.

Также единичные мелкие пятна нефтепродукта нашли на пляже Серебряный в Балаклаве.

Развожаев отметил, что остатки, которые появляются на побережье, оперативно ликвидируют. Пока ситуация на Севастополе не носит характер массового загрязнения.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с побережья Кубани волонтеры и спасатели вывезли около 78 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом.

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