Житель Петербурга избил 86-летнюю мать-блокадницу

Житель Петербурга избил свою 86-летнюю мать, пережившую блокаду. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Отмечается, что жестокая расправа над пожилой женщиной произошла в подъезде дома на улице Космонавтов. Пострадавшую госпитализировали с травмами и ушибами грудной клетки. Позднее пенсионерку из больницы забрала к себе дочь.

Как выяснили журналисты, женщину регулярно избивает проживающий с ней сын. Она неоднократно обращалась за помощью к соседям, но при этом защищала сына от полицейских.

По словам одного из соседей, сын блокадницы постоянно носит при себе электрошокер, а из их квартиры систематически слышатся крики матери.

Сейчас домашний агрессор задержан правоохранителями, против него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Установлено, что во время случившегося мужчина был пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Махачкале сиделка жестоко избивала и оскорбляла свою 94-летнюю подопечную.