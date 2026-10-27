Долина подала в суд на три компании из-за рекламы с ее именем и изображением

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Среди ответчиков — мебельная фабрика, интернет-магазин и банк.

Директор Долиной подал иски к трем компаниям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что обратился в Басманный суд с иском против трех компаний, которые, по его словам, незаконно используют имя и изображение артистки, — производителя мебели, интернет-магазина и банка.

Как пояснил Пудовкин, в рамках начатой проверки он быстро выявил сразу три организации, использующие имя Долиной без разрешения: мебельную фабрику, интернет-магазин, занимающийся доставкой товаров, и, что особенно удивило директора, известный банк, который представляет певицу как своего постоянного клиента.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина якобы фигурировала в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», после покупок в котором порядка 200 человек потеряли 10 миллионов рублей. Пудовкин заверил, что певица не имеет к этой рекламе никакого отношения: ролики были созданы нейросетями, и по данному факту уже подан иск о защите чести и достоинства.

Второй иск, по его словам, касается незаконного использования изображения и имени артистки для рекламы.

Директор певицы отметил, что подобных нарушителей нужно призывать к ответственности по закону, поскольку многие артисты даже не знают, что их таким образом используют «втемную». Пудовкин назвал такие действия ложью, воровством и мошенничеством, заявив, что у Долиной нет с этими компаниями никаких отношений, а те, кто так поступает, — «просто бездельники, которые пытаются хайповать и привлекать аудиторию на громком, ярком, очень известном имени».

«Буду бороться», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Прохор Шаляпин поделился историей о том, как его имя использовали мошенники: он обнаружил, что его образ применяли на сторонних сайтах без его ведома, и признался, что был в шоке. Кроме того, Шаляпин рассказал, что помощница Анастасии Волочковой Лола заплатила аферистам за компьютер и тоже попалась на уловку — теперь они собираются пойти в Следственный комитет, где Лола напишет заявление, а певец выступит свидетелем.

Шаляпин также предположил, что ролик с Ларисой Долиной мог быть создан нейросетями, и допустил, что артистку «облили грязью ни за что».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
«Обжаловано»: фигуранты дела Долиной оспорили взыскание 115 млн рублей
6:45
«Я свою миссию выполнил»: Киркоров прокомментировал слухи о сотрудничестве с Марго
6:25
Жуткая находка: голову 16-летней школьницы нашли в черном пакете с запиской
6:15
Врачи назвали пять привычных вещей в доме, которые могут повышать риск рака
6:12
В России предложили усилить контроль за доставкой готовой еды
6:01
Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Она ждала его из колонии: сложная история любви Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео