Долина подала в суд на три компании из-за рекламы с ее именем и изображением

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что обратился в Басманный суд с иском против трех компаний, которые, по его словам, незаконно используют имя и изображение артистки, — производителя мебели, интернет-магазина и банка.

Как пояснил Пудовкин, в рамках начатой проверки он быстро выявил сразу три организации, использующие имя Долиной без разрешения: мебельную фабрику, интернет-магазин, занимающийся доставкой товаров, и, что особенно удивило директора, известный банк, который представляет певицу как своего постоянного клиента.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина якобы фигурировала в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», после покупок в котором порядка 200 человек потеряли 10 миллионов рублей. Пудовкин заверил, что певица не имеет к этой рекламе никакого отношения: ролики были созданы нейросетями, и по данному факту уже подан иск о защите чести и достоинства.

Второй иск, по его словам, касается незаконного использования изображения и имени артистки для рекламы.

Директор певицы отметил, что подобных нарушителей нужно призывать к ответственности по закону, поскольку многие артисты даже не знают, что их таким образом используют «втемную». Пудовкин назвал такие действия ложью, воровством и мошенничеством, заявив, что у Долиной нет с этими компаниями никаких отношений, а те, кто так поступает, — «просто бездельники, которые пытаются хайповать и привлекать аудиторию на громком, ярком, очень известном имени».

«Буду бороться», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Прохор Шаляпин поделился историей о том, как его имя использовали мошенники: он обнаружил, что его образ применяли на сторонних сайтах без его ведома, и признался, что был в шоке. Кроме того, Шаляпин рассказал, что помощница Анастасии Волочковой Лола заплатила аферистам за компьютер и тоже попалась на уловку — теперь они собираются пойти в Следственный комитет, где Лола напишет заявление, а певец выступит свидетелем.

Шаляпин также предположил, что ролик с Ларисой Долиной мог быть создан нейросетями, и допустил, что артистку «облили грязью ни за что».

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