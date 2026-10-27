65 лет в ритме джаза: как Игорь Бутман покорил мировую сцену

Игорю Бутману исполнилось 65 лет

Его саксофон звучал рядом с мировыми звездами, его оркестр стал одним из заметных джазовых коллективов, а собственный клуб — местом встреч с легендами музыки.

Игорю Бутману сегодня 65 лет. Он не просто строил собственную карьеру, но и десятилетиями развивал джаз в России. Как складывался этот путь — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Пестрая полифония вечернего зала мгновенно умолкает — едва пространство заполняет его величество джаз…

«Мы играем каждый понедельник. Это традиции, идут уже 27 лет. С этого, в принципе, и начался наш оркестр», — сказал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

Хозяин вечера лукавит: его путь к этому клубу, оркестру и званию главного джазмена страны начался в детстве: отец играл Гленна Миллера на фортепиано. В училище музыкант вживую услышал студентов-джазистов, а на пластинках — Чарли Паркера, Джона Колтрейна, Сонни Роллинза…

«И когда я это все увидел, услышал и сам заиграл, то я понял: все, я должен, я люблю этот вид искусства», — сказал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

К 18 годам Бутман играл в главном ансамбле Союза. Но уважали его не только джазмены: на альбоме «Начальник Камчатки» группы «Кино» саксофон Игоря Бутмана звучит в каждой третьей песне.

Мастерство позволило ему общаться на равных с редкими гостями из страны, где джаз изобрели!

«Я подошел к Чику Кориа. Говорю: „Чик, вы знаете, у нас там группа джазовых музыкантов. Если можно, после концерта можно нам сыграть с вами один блюз?“ Говорит: „Зачем блюз? Можно сыграть, у нас два часа до поезда, нам делать нечего“. И потом джем-сейшн был», — сказал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

И вот благодаря таким джем-сейшнам Бутман и подружился с самыми яркими звездами американской джазовой сцены. Которую сначала сам и покорил. А потом начал формировать такую же в России!

«У него клуб свой, джазовый клуб на Таганке. Ну туда привез он всех, о ком мечтали джазовые музыканты и не верили никогда в то, что люди когда-то приедут и можно будет с ними вот так воочию встретиться», — сказал заслуженный артист России Сергей Мазаев.

Бутман бросил все силы на то, чтобы и у нас джаз стал народной музыкой!

Человек до джазового концерта и после него — это два совершенно разных человека. Игорь Бутман всю свою жизнь посвятил тому, чтобы людей второго типа в нашей стране было как можно больше.

И начал с первых лиц!

«Было очень приятно, когда я играл концерт в Кремле во время встречи Владимира Владимировича и Билла Клинтона, то Владимир Владимирович вернулся, проводил Клинтона, вернулся, поблагодарил. А мне сказал, что Билл Клинтон сказал, что ты лучший в мире саксофонист», — сказал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

И мастерством он делится! В 99-м создал свой биг-бенд. Сегодня это один из самых профессиональных джазовых коллективов в мире! На репетициях все должно быть строго «в его темпе»!

«Он, кстати, когда вот работает с музыкантами, когда репетирует, он их строит будь здоров», — сказал народный артист России Ильдар Абдразаков.

«Нам всем нужно ему сказать большое человеческое спасибо за джаз, спасибо за музыку», — сказал заслуженный артист России Валерий Сюткин.

«Я думаю: откуда берутся такие силы? Но я знаю, откуда. Эти силы берутся там же, на сцене, от энергии каждого находящегося в зале», — сказал народный артист СССР Юрий Башмет.

Но каждые вторник, пятницу и воскресенье он откладывает саксофон, чтобы взять другой изогнутый предмет: владеет клюшкой он не менее виртуозно!

«Если бы он продолжал играть в хоккей, то он был бы суперзвездой», — сказал хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Суперзвезда мировой величины миллионам соотечественников открыл красоту сложных гармоний и научил ценить в импровизации строгую логику.

«Если ты выходишь на сцену, играешь, то это должен быть смысл, это должно быть четко и ясно, что ты хочешь передать», — сказал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

И все, что он, импровизируя, делает, неважно, солирует сам или помогает зазвучать другим, у него получается одновременно легко и играючи и в то же время как по нотам точно.

«С каким чувством вы сейчас выйдете на сцену?» — «С чувством юмора!» — ответил народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

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