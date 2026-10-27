Сюрприз под елочкой: детские наборы со сладостями на Новый год подорожают

Детские наборы со сладостями на Новый год подорожают

Сладкие новогодние наборы для детей уже появились в российских магазинах и на маркетплейсах. Эксперты URA.RU подсчитали, во сколько обойдутся готовые подарки и кульки, собранные самостоятельно.

Самый доступный вариант — собрать подарок своими руками. Знакомые ребенку сладости, среди которых ириски, мармелад, зефир и шоколадная фигурка Деда Мороза или снеговика, обойдутся примерно в 150–200 рублей.

Еще около 70 рублей можно заложить на домашние сладости или самодельные конфеты. Мини-раскраска будет стоить примерно 60–90 рублей, а подарочный пакет с лентой — около 70 рублей. В итоге самостоятельно собранный подарок обойдется примерно в 350–500 рублей.

Дороже стоят наборы от частных мастеров и локальных сборщиков. Их цена составляет в среднем 700–1000 рублей.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, стоимость таких подарков выше из-за использования известных брендов, качественной упаковки, а также расходов на сборку и логистику.

«Вы платите не только за конфеты, но и за услугу сборки, логистику и вкус сборщика», — отметила эксперт.

Внутри таких наборов обычно можно найти мармелад, шоколадные батончики и пряники ручной работы.

В супермаркете или на маркетплейсе сладкий набор также можно купить примерно за 350–500 рублей. За такую сумму предлагают около 400 граммов конфет и сладостей, а также несколько небольших развивающих игрушек.

Премиальные подарки стоят значительно дороже. В среднем их цена составляет от 1600 до 2400 рублей. В таких наборах могут быть дорогие конфеты известных брендов, бельгийский шоколад, небольшая игрушка и персонализированная открытка от Деда Мороза. Все это обычно упаковывают в более дорогую коробку с тиснением и именной биркой.

Для сравнения, в 2025 году стандартный шоколадный новогодний подарок весом 550 граммов обходился россиянам примерно в 450 рублей. По данным аналитиков АКРА, к прошлым новогодним праздникам его стоимость выросла на 14,7%. Эксперты связывали подорожание со скачком цен на какао-бобы.

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