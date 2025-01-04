Около 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Кубани

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

К уборке нефтепродуктов с побережья привлекли около семи тысяч человек и более 500 единиц техники.

Около 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Кубани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Почти 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, который образовался из-за потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе, собрали и вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что около 61 тысячи тонн грунта привезли на площадку временного хранения, остальная часть находится на четырех специализированных предприятиях по утилизации.

По словам Кондратьева, несмотря на непогоду, в субботу весь день добровольцы, спасатели и сотрудники администраций продолжали убирать загрязненный грунт. Всего было привлечено около семи тысяч человек и более 500 единиц техники.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новых выбросах мазута на побережье.

«Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя», — написал он в своем Telegram-канале.

На пляже Серебряный в Балаклаве обнаружены отдельные небольшие загрязнения нефтепродуктами. Глава города Игорь Развожаев сообщил, что все обнаруженные загрязнения оперативно устраняются. Пока ситуация в Севастополе не носит характер массового загрязнения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с побережья Кубани вывезли почти 78 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

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