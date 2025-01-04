Китай заявил о разработке способной перехватывать гиперзвуковые ракеты пушке

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

SCMP: в Китае разрабатывают способную сбивать гиперзвуковые ракеты автопушку

Китай заявил о разработке способной перехватывать гиперзвуковые ракеты пушке

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Утверждается, что новое оружие сможет совершать 450 тысяч выстрелов в минуту.

В Китае создают автоматическую пушку скорострельностью 450 тысяч выстрелов в минуту, которая сможет сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В публикации говорится, что главной задачей ученых стало создание спускового механизма для нового вида оружия, так как используемые в традиционных пулеметах механические механизмы «не могут соответствовать требованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) производить 7,5 тысячи выстрелов в секунду».

В результате для решения проблемы был разработан электронный спусковой механизм, состоящий из электромеханических катушек, говорится в статье.

Также издание отмечает, что максимальная скорострельность самой мощной системы вооруженных сил США «Фаланга» составляет 4,5 тысячи выстрелов в минуту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан», собранная полностью из отечественных комплектующих и обладающая высокой точностью и легким весом.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«Завсегдатай блошиных рынков»: Дима Билан сделал ремонт в квартире в стиле СССР
23:30
«IT не при чем»: сбой в аэропортах Германии случился не из-за кибератаки
23:02
Без торжеств: как Кейт Миддлтон проведет 43-летие после продолжительной болезни
22:37
Китай заявил о разработке способной перехватывать гиперзвуковые ракеты пушке
22:16
«Решила сфокусироваться на детях»: Ивлеева подогрела слухи о беременности
21:58
Такси разорвало пополам в результате ДТП на 26-м километре МКАД в Москве

Сейчас читают

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год