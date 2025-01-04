Китай заявил о разработке способной перехватывать гиперзвуковые ракеты пушке

Утверждается, что новое оружие сможет совершать 450 тысяч выстрелов в минуту.

В Китае создают автоматическую пушку скорострельностью 450 тысяч выстрелов в минуту, которая сможет сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В публикации говорится, что главной задачей ученых стало создание спускового механизма для нового вида оружия, так как используемые в традиционных пулеметах механические механизмы «не могут соответствовать требованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) производить 7,5 тысячи выстрелов в секунду».

В результате для решения проблемы был разработан электронный спусковой механизм, состоящий из электромеханических катушек, говорится в статье.

Также издание отмечает, что максимальная скорострельность самой мощной системы вооруженных сил США «Фаланга» составляет 4,5 тысячи выстрелов в минуту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан», собранная полностью из отечественных комплектующих и обладающая высокой точностью и легким весом.