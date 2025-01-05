Туристический автобус с 42 пассажирами съехал в кювет в Карелии

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Евгения Романова
Евгения Романова 89 0

В транспорте находились в том числе дети.

Фото, видео: Telegram/Полиция Карелии/kareliamvd; Прокуратура Республики Карелия; 5-tv.ru

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Туристический автобус съехал в кювет вблизи поселка Ляскеля Питкярантского округа. Внутри находились 42 пассажира, сообщила пресс-служба МВД России по Карелии в Telegram-канале.

Произошло все в 11:15 по московскому времени на 301-м километре трассы А-121 «Сортвала». По предварительным данным, водитель автобуса направлялся по маршруту Кондопога-Рускеала, но в какой-то момент не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет. Машина в результате опрокинулась на левую сторону.

В салоне находились два водителя и 42 пассажира, включая четырех детей. В результате ДТП пострадали все несовершеннолетние. На месте работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, в результате опрокидывания туристического автобуса пострадали 14 человек. Двое их них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Еще четыре человека были госпитализированы в Сортавальскую больницу. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Прокуратура Карелии проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что такси разорвало пополам в результате ДТП на 26-м километре МКАД в Москве. По предварительным данным, в машину на полной скорости влетел другой автомобиль. В результате аварии, предварительно, пострадал один человек.

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