Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Курахово

По словам главы ДНР, освобождение территорий продолжается и идет «широким фронтом».

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск в северной части Курахова. По его словам, в самом городе продолжаются бои, а на западе, в его промышленной зоне, освобождаются новые территории. Подробно о ситуации на фронте глава региона рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«С юга мы видим активные боевые действия, идет продвижение в северной части Курахово», — сказал он.

Как отметил Денис Пушилин, успехи российских бойцов заметны «на стыке Курахово и Красноармейска», в районе населенного пункта Славянка. Он подчеркнул, что вооруженные силы (ВС) России освобождают районы ДНР «широким фронтом» и напомнил, что из последних полностью зачищены два населенных пункта — Новоеленовка и Новотроицкое.

«При этом я вам скажу, что в процессе освобождения гораздо больше населенных пунктов, что не может не радовать», — добавил глава ДНР.

Западная пресса, в частности газета The New York Times, сообщает тем временем, что взятие под контроль Курахова может означать для РФ попадание в промышленное сердце Украины. Также стало известно, что украинские боевики в этом городе оказались в критической ситуации, и единственный путь их снабжения находится под огнем. Российские военнослужащие с помощью дронов разбрасывают листовки с призывом сложить оружие и перейти на сторону России.

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