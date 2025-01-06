Памфилова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

Она подчеркнула, что убийство журналиста является еще одним «бесчеловечным злодеянием и жестоким преступлением».

Памфилова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Изв

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова направила письмо на имя генерального директора МИЦ «Известия» Владимир Тюлина, где выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова.

«Позвольте от лица ЦИК России и от себя лично выразить искренние глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента Александра Мартемьянова от варварской атаки», — следует из письма.

Панфилова отметила, что Мартемьянов до последней минуты героически исполнял свой профессиональный и гражданский долг, разоблачая преступные действия ВСУ. Как считает председатель ЦИК, его убийство — «очередное бесчеловечное злодеяние, жестокое преступление против представителей СМИ, призванное запугать нас, пошатнуть нашу уверенность в Победе».

«Но нас не сломить, мы едины и крепки в своей вере в наших Героев!» — пишет Памфилова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был погибший при атаке ВСУ военкор «Известий» Мартемьянов. Он погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений. Ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

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