«Человек Божий»: каким был погибший при атаке ВСУ военкор «Известий» Мартемьянов

Он никогда не ждал благодарности за свою помощь людям.

Военкор «Известий» Александр Мартемьянов, погибший в результате атаки ВСУ в ДНР, был отзывчивым человеком и «тихим деятелем». Об этом рассказала жительница Донецка Алина Евдокимова в беседе с 5-tv.ru.

Она поделилась, что познакомилась с Мартемьяновым в 2021 году, когда бабушку женщины положили в больницу из-за заражения COVID-19. Чтобы добираться до родственницы, Евдокимовой приходилось выезжать рано утром и возвращаться поздно вечером через весь город на общественном транспорте. Военкор сам связался с женщиной и предложил помощь — возить ее каждый день на автомобиле в больницу и домой.

«Стало понятно, что это очень отзывчивый человек, который очень легко может поставить интерес другого выше своего интереса. И не для рисовки, не для того, чтобы его потом похвалили и где-то об этом сказали, а именно в тайне делал это, потому что у него была какая-то внутренняя потребность так жить», — сказала она.

Причем Мартемьянов помогал и другим людям, но тоже делал это тихо. А вместе с тем он был профессионалом своего дела, о чем знают зрители и коллеги. Мартемьянов часто делился с Евдокимовой фотографиями и эмоциями от увиденного в ходе работы, рассказывал об обстрелах, совершаемых боевиками ВСУ.

«О Саше останется только самое светлое впечатление у меня и у сотен людей, которым он помог, с которыми он встретился на этом пути. Он себя показал как человек Божий, по моему мнению, потому что он был тихим деятелем», — подчеркнула женщина.

Она добавила, что Мартемьянов помогал, когда было трудно, нес ношу другого, а потом уходил как бы в сторону. При этом благодарности и ответной реакции он не ждал.

В субботу, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки боевиков ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала жестоким преступлением убийство Мартемьянова. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигался по маршруту, никак не соприкасающемся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему атака на авто с военкором Мартемьяновым была целенаправленной.