Украина заняла последнюю строчку европейского IQ-рейтинга

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Средний IQ в Незалежной составляет 95,55.

Украина заняла последнюю строчку европейского IQ-рейтинга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Украина заняла 78-ю (самую последнюю) позицию общеевропейского рейтинга IQ. Данные, что в стране отмечается самый низкий коэффициент интеллекта, опубликованы на сайте International IQ test. В исследовании учитывались показатели почти 88 тысяч граждан страны.

По информации портала, средний IQ в Незалежной достигает 95,55. Стоит отметить, что значение выросло по сравнению с 2024 годом на 1,29 пункта.

В исследовании принимали участие и граждане России. Наша страна в рейтинге занимает шестую позицию, а средний уровень коэффициента интеллекта у россиян достигает 103 баллов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые узнали, как связаны психика и кишечная микрофлора. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 369 человек. Большая часть людей имели психические проблемы. Специалисты соотнесли состав микробиоты и психологические тесты. Выяснилось, что бактерии Sellimonas связаны с признаками тревожности, Flavonifractor — с когнитивными нарушениями. Низкий уровень Clostridium sensu stricto 1 с агрессивностью. В материале — о том, как исследование повлияет на процедуру диагностики психологических расстройств.

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