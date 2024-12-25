Ученые узнали, как связаны психика и кишечная микрофлора

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Нидерландские ученые выяснили, что состояние кишечника влияет на психику

Съешь шпинат –поедет крыша: как состояние кишечника влияет на психику

Фото: 5-tv.ru

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Нидерландские ученые открыли бактерии, которые влияют на агрессию и тревожность.

Нидерландские ученые обнаружили, что состояние кишечника напрямую влияет на психическое здоровье. Соответствующее исследование они опубликовано в журнале BBI.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 369 человек. Большая часть которых имели психические проблемы разной направленности и степени тяжести. Специалисты соотнесли состав микробиоты и психологические тесты. Оказалось, что некоторые микроорганизмы можно связать с психическими расстройствами.

Выяснилось, что бактерии Sellimonas связаны с признаками тревожности, Flavonifractor — с когнитивными нарушениями. Низкий уровень Clostridium sensu stricto 1 с агрессивностью.

Данное исследование вносит изменения в процедуру диагностики психологических расстройств разного порядка. Но, учитывая, что данное исследование только началось, первые данные носят исключительно ознакомительный характер.

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