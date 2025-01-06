Все так же хороша: Виктория Бекхэм влезла в любимый топ 1997 года

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Виктория Бекхэм надела любимый топ 1997 года

Все так же хороша: Виктория Бекхэм влезла в любимый топ 1997 года

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Фигура знаменитости образца 2025 года ничуть не уступает прежней.

Дизайнер Виктория Бекхэм выбрала для вечеринки в Майами черный топ того же фасона и размера, который надевала в далеком 1997 году для одного из светских выходов. Фото знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсетях.

Фото: Instagram*/victoriabeckham

«Мне нравится его форма, нравится, как он облегает талию. Приятно и красиво, как он прилегает к груди. Я буквально одержима этими деталями», — отметила Бекхэм.

Выбор дизайнера оценили и ее поклонники, оставив в комментариях к фото свои лестные отзывы.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Глюкоза решила кардинально сменить имидж. В новом образе знаменитость предстала на вечеринке YAM Session 2024. Для вечера Глюкоза выбрала экстравагантный черно-белый наряд со светоотражающими вставками. Но больше всего публику удивила прическа звезды. Поклонники даже решили, что она просто надела парик, но так уверяет — это ее настоящие волосы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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