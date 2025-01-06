Полезный состав против калорийности: можно ли есть сыр во время диеты

Этот продукт вызывает немало споров среди специалистов по питанию. Но некоторые его виды все же отстояли место в меню для желающих похудеть.

Правильное питание — понятие, которое эксперты из области медицины и других областей трактуют по-разному. Потому и диет для тех, кто следит за весом или стремится похудеть, великое множество. Сыр — один из полезных и вкусных продуктов, который вызывает споры среди специалистов. Он богат белком и кальцием, но при этом высококалориен и полон насыщенных жиров. На вопрос можно ли оставить его в меню худеющим ответила врач-диетолог Елена Парецкая в интервью порталу «Доктор Питер».

По словам эксперта, все зависит от цели конкретной диеты и вида сыра, для нее подходящего. Нежирные сорта, например, рикотту или моцареллу, есть можно, если выбирать качественные и следить за количеством в тарелке. Небольшие порции не навредят. Как отметила врач, знать меру необходимо даже если речь идет о полезных продуктах. Чрезмерные порции приводят к накоплению лишних калорий и, соответственно, набору веса.

Главное преимущество сыра в том, что он богат кальцием, который в свою очередь необходим для здоровья нервной системы, зубов и костей. Белок обеспечивает ощущение сытости, а его порой сильно не хватает людям на диете. Небольшие порции нежирного сыра или использование этого продукта в рецептах поможет питаться правильно и не отказываться от любимого вкуса. Блюда можно дополнять овощами, зеленью, шпинатом и приправлять специями, чтобы разнообразить подачу и увеличить питательную ценность.

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