Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

В числе пострадавших — трое детей.

Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

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Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии. О происшествии сообщили в МЧС России.

«На озере Кончезеро, вблизи туристической базы, в воде оказались 11 пассажиров, из них трое детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавшие выбрались на лед самостоятельно, после чего спасатели доставили их на берег и оказали медицинскую помощь.

К спасательной операции привлекли 11 сотрудников и три единицы техники МЧС.

На днях два человека провалились под лед в проливе Ольхонские Ворота на озере Байкал. Инцидент произошел в 400 метрах от берега, в воде оказались двое мужчин 62 и 70 лет. Одному из них помогли выбраться очевидцы, проезжавшие мимо на судне на воздушной подушке, второго спасти не удалось, он утонул.

В МЧС напоминают, что переходить и переезжать акватории можно только по специально организованным ледовым переправам. Нельзя выходить на водоем во время становления льда. Не стоит выходить на лед в сумерки, а также необходимо следовать указаниям запрещающих знаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машина с тремя людьми в салоне провалилась под лед в Иркутской области.

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