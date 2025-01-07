В результате хлопка газовоздушной смеси в Карелии пострадали четыре человека

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 10 0

Двое из получивших ранения были извлечены спасателями из-под завалов.

Два человека находятся под завалами после хлопка газа в жилом доме в Карелии

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

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В результате хлопка газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке в карельской столице Петрозаводске четыре человека получили ранения. Двое из числа пострадавших после обрушения оказались под завалами, их спасли сотрудники экстренных служб. Об этом говорится в публикации в официальном в Telegram-канале МЧС России.

Прежде представители ведомства сообщали, что хлопок произошел в одной из квартир упомянутого дома, расположенного на улице Луначарского. Из-за этого обрушилась межкомнатная стена, обошлось без возгорания. На месте ЧП продолжают работу 44 специалиста МЧС и девять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве на московском рынке «Славянский мир», что на Калужском шоссе. Предварительно, во время приготовления еды разорвался газовый баллон, есть пострадавшие.

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