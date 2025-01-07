В результате хлопка газовоздушной смеси в Карелии пострадали четыре человека

В результате хлопка газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке в карельской столице Петрозаводске четыре человека получили ранения. Двое из числа пострадавших после обрушения оказались под завалами, их спасли сотрудники экстренных служб. Об этом говорится в публикации в официальном в Telegram-канале МЧС России.

Прежде представители ведомства сообщали, что хлопок произошел в одной из квартир упомянутого дома, расположенного на улице Луначарского. Из-за этого обрушилась межкомнатная стена, обошлось без возгорания. На месте ЧП продолжают работу 44 специалиста МЧС и девять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве на московском рынке «Славянский мир», что на Калужском шоссе. Предварительно, во время приготовления еды разорвался газовый баллон, есть пострадавшие.