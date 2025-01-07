Землетрясение в китайском Тибете унесло жизни 53 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Число пострадавших достигло 62 и продолжает расти.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jigme Dorje; 5-tv.ru

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Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни 53 человек, передает агентство Синьхуа. О сейсмической активности в регионе проинформировала Геологическая служба США у себя на сайте.

Ночью 7 января произошло землетрясение на границе КНР, Непала и Бангладеша магнитудой 7,1.

По информации китайского телевидения (CCTV), на место происшествия направлены более 1500 специалистов пожарно-спасательной службы для поиска людей, находившихся во время землетрясения в пострадавших районах.

Подземные толчки были зафиксированы в Тибетском автономном районе. Эпицентр активности располагался на глубине десяти километров и в 63 километрах от города Шигадзе. В этом населенном пункте проживает около 80 тысяч человек.

Были также зафиксированы повторные толчки. Самый мощный афтершок был магнитудой 4,4.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Анталье.

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