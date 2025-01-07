«Внимательно следим»: пострадали ли россияне при землетрясении в Тибете

Известно о 53 погибших и еще десятках раненых.

Информация о гражданах России среди пострадавших в результате землетрясение в Тибете не поступала. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Непале в Telegram-канале.

«Посольство России в Непале внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает связь с местными властями. На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», — говорится в сообщении.

Дипмиссия призвала россиян соблюдать меры предосторожности, следовать указаниям местных властей и при необходимости обращаться в посольство.

Ночью 7 января произошло землетрясение на границе КНР, Непала и Бангладеша магнитудой 7,1. Позднее толчки повторились. Самый мощный афтершок был магнитудой 4,4. В результате землетрясение в китайском Тибете унесло жизни 53 человек. При этом число пострадавших достигло уже 62, но цифра продолжает расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Анталье. Эпицентр находился в море у берегов Алании на глубине порядка семи километров.