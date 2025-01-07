Путин созвонился с 15-летней Ариной из Горловки, чей шарик снял с «Елки желаний»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Девочка попросила на Новый год поездку в Санкт-Петербург.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 15-летней Ариной Порхал из Горловки, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами ТАСС.

«Президент поинтересовался, как проходит ее поездка. Девочка рассказала, что она была на „Щелкунчике“ в Мариинке, посетила ледовое шоу, была в Царском селе, была на экскурсии в Мариинском дворце», — сказал Песков.

Президент, в свою очередь, сказал девочке, что в Петербурге обязательно нужно посетить и Эрмитаж.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнил мечту 11-летнего Никиты из Москвы в рамках «Елки желаний». Он организовал для мальчика встречу с актером Сергеем Безруковым в театре.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Последние новости

14:29
Реакция на минус: как проявляется аллергия на холод
14:14
«Весь в святых картинках»: Шаляпин расстроился отсутствию звонков в Рождество
14:00
Муниципальный режим ЧС ввели в Петрозаводске из-за взрыва газа в доме
13:48
Хуснуллин исполнил мечту 11-летнего Никиты из Москвы в рамках «Елки желаний»
13:35
ЛДПР окажет помощь родственникам погибшего при атаке ВСУ военкора Мартемьянова
13:20
Аффлек и Лопес — все. Звездная пара завершила бракоразводный процесс

Сейчас читают

Квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве обокрали во время праздников
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Теперь официально: Дональд Трамп победил на выборах президента США

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год