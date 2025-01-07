Росреестр заявил, что не подтверждает утечку данных из ЕГРН

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

Злоумышленники, согласно ранним сообщениям, выгрузили более двух миллиардов строк с данными граждан.

В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРН

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Представители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) не подтвердили утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Согласно публикации в официальном Telegram-канале ведомства, сейчас проводятся дополнительные проверки.

Незадолго до этого распространились сообщения о хакерах которые якобы выкачали терабайт информации из баз Росреестра.

В Telegram-канале «Утечки информации» прежде появилось заявление, что злоумышленники якобы получили доступ к двум миллиардам строк с данными — имена и фамилии граждан, их номера телефонов, адреса и цифры из паспортов. В качестве доказательства в сети якобы были опубликованы ссылки на скачивание фрагмента состоящего из почти 82 миллионов строк.

Авторы постов утверждали, что самая свежая запись в обнародованном фрагменте базы данных Росреестра была добавлена 10 марта 2024 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, выдвинутый Дональдом Трампом кандидат на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель подвергся кибератаке со стороны иранских хакеров.

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