В России проходят проверки по факту продажи тысяч детей за границу

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 52 0

Расследования ведутся в девяти регионах страны.

В России проходят проверки по факту продажи детей за границу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В девяти регионах России начаты проверки, которые связаны с незаконным вывозом детей за границу, сообщает KP.RU.  В центре внимания — международное агентство «Аркобалено». Оно в период с 1993 по 2000 годы устраивало детей из России в иностранные семьи. Этим занималась Надежда Фратти. Женщина имеет гражданство России и Италии.

Одна из версий указывает на то, что Фратти организовала преступную схему по продаже детей. За каждого из них женщина, предположительно, брала выплату в размере двух с половиной тысяч долларов. Помимо этого, в соучастии подозреваются сотрудники детских домов и представителей органов образования.

В 2000 году в отношении Фратти было возбуждено уголовное дело. История торговки детьми попала на телеэкраны, после чего глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку. Расследования велись в Волгоградской области, Республике Коми и Пермском крае. Вскоре эпизоды, возможно, связанные с делами Фратти, стали всплывать и в других регионах — Приморский и Хабаровский края, Курская, Иркутская, Свердловская области, Крым. Юрист и правозащитник Марина Масленникова уверена, что сеть агентств по продаже детей действует до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-директора детдома под Ивановым Александра Цымбалюка приговорили к 23 годам за растление детей.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Последние новости

3:58
Администрация Байдена планирует объявить о последнем масштабном пакете помощи Киеву
3:30
Дональд Трамп потребовал у Дании уступить Гренландию
3:03
Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни
2:43
В России проходят проверки по факту продажи тысяч детей за границу
2:21
Дональд Трамп надеется завершить конфликт на Украине в ближайшие полгода
2:00
По королевскому протоколу: какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях

Сейчас читают

«Не знала, что делать»: Алсу призналась, кто помог ей пережить развод
Не молчи: как паре улучшить сексуальную жизнь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год