По королевскому протоколу: какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Кейт Миддлтон запретила няне называть детей «малышками»

По королевскому протоколу: какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Принцесса Уэльская прекрасно ладит со своей помощницей.

Хотя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон старается выполнять большинство родительских обязанностей самостоятельно, иногда ей все же приходится прибегать к помощи няни Марии Терезы Туррион Борралло. Работу помощницы она особо не контролирует, однако просит ее придерживаться строгих правил королевского протокола. Например, Марии нельзя произносить при 11-летнем Джордже, 9-летней Шарлотте и 6-летнем Луи определенные слова. Об этом сообщило издание Daily Record.

Марии Терезе запрещено произносить слово «секс». Помимо этого, королевских наследников нельзя называть «малышами» или «малышками». По убеждению принцессы Уэльской, к детям следует обращаться только по имени и никак иначе. Таким образом будут подчеркнуты их достоинство и индивидуальность.

Мария Тереза Туррион Боррало работает с королевской семьей уже 14 лет. Ради престижной должности она пожертвовала личной жизнью — у женщины нет своих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруги Уэльские переживают из-за будущего своего сына Джорджа. В скором времени им предстоит принять решение, где продолжит обучение их наследник. Кейт Миддлтон не хочет разлучать малыша с братом и сестрой. Принц Уильям, напротив, настаивает, чтобы их 11-летний наследник поступил в элитную школу-интернат для мальчиков в Итоне.

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