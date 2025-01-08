По королевскому протоколу: какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях

Принцесса Уэльская прекрасно ладит со своей помощницей.

Хотя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон старается выполнять большинство родительских обязанностей самостоятельно, иногда ей все же приходится прибегать к помощи няни Марии Терезы Туррион Борралло. Работу помощницы она особо не контролирует, однако просит ее придерживаться строгих правил королевского протокола. Например, Марии нельзя произносить при 11-летнем Джордже, 9-летней Шарлотте и 6-летнем Луи определенные слова. Об этом сообщило издание Daily Record.

Марии Терезе запрещено произносить слово «секс». Помимо этого, королевских наследников нельзя называть «малышами» или «малышками». По убеждению принцессы Уэльской, к детям следует обращаться только по имени и никак иначе. Таким образом будут подчеркнуты их достоинство и индивидуальность.

Мария Тереза Туррион Боррало работает с королевской семьей уже 14 лет. Ради престижной должности она пожертвовала личной жизнью — у женщины нет своих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруги Уэльские переживают из-за будущего своего сына Джорджа. В скором времени им предстоит принять решение, где продолжит обучение их наследник. Кейт Миддлтон не хочет разлучать малыша с братом и сестрой. Принц Уильям, напротив, настаивает, чтобы их 11-летний наследник поступил в элитную школу-интернат для мальчиков в Итоне.