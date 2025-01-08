Нужен детокс: как соцсети влияют на ментальное здоровье человека

Врач рассказала о росте психических заболеваний и причинах этого.

Более 280 миллионов человек по всему миру, а это 4% населения, страдают сегодня от депрессивных расстройств. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Депрессию хотя бы раз в жизни испытали примерно 18–25% женщин и 7–12% мужчин. Соцсети — одна из тех причин, которые негативно влияют на ментальное здоровье человека, заявила «Известиям» психотерапевт Анна Корендюхина.

«С одной стороны, соцсети позволяют нам оставаться на связи с семьей и друзьями, но исследования говорят, что они также негативно сказываются на ментальном здоровье», — пояснила психотерапевт.

Регулярные обзоры показали, что излишнее время, которое человек проводит в социальных сетях, сопряжено с повышенным уровнем стресса, тревогой и депрессией.

Сокращение использования социальных сетей может привести к обратному эффекту. Так, выяснилось, что студенты колледжей, почти на месяц отказавшиеся от соцсетей, стали чувствовать себя менее одинокими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что побороть игровую зависимость можно с помощью медитации осознанности. К такому выводу пришли китайские ученые в ходе эксперимента, в котором приняли участие более 80 человек с диагностированным расстройством.