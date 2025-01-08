«Панический страх»: мама Тимати рассказала про особенность внучки Алисы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Дочь Тимати Алиса страдает от инсектофобии

У дочери Тимати инсектофобии — боязни насекомых

Фото: Невар Виталий/ТАСС

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Фобия звездного ребенка особенно ярко проявилась в путешествии.

Дочь рэпера Тимати Алиса страдает от инсектофобий — боязни насекомых. Об этом рассказала мать исполнителя Симона Юнусова на своей странице в социальной сети.

Родительница знаменитости поделилась своими впечатлениями от путешествия по Африке в компании внучки. Симона рассказала, что по характеру девочка больше похожа на мать, наследница рэпера — тонкий, отзывчивый и добрый человек. Однако заниматься волонтерской деятельностью в отдаленных уголках планеты она не смогла бы из-за своей особенности.

текстДочь Тимати — Алиса. Instagram*/simona280

«Мне кажется, что она вполне могла бы работать волонтером в Африке, если бы не одно „но“, у Алисы „инсектофобия“ (панический страх любых насекомых)», — пишет Юнусова.

Симона также призналась, что сначала ее злила реакция внучки на комаров, мух и жуков. Знаменитая бабушка пыталась объяснить Алисе, что бояться не нужно. Но вскоре мать рэпера поняла, что это не каприз, а настоящая фобия.

Кроме насекомых, путешественницы повстречали и множество других животных, которые понравились дочери Тимати намного больше.

«Зато сбылась мечта Алисы, и она перегладила всех животных, кормила местных детей сладостями, а по дороге делилась своей едой со встречными и была невероятно счастлива, когда ей улыбались и махали вслед», — делится впечатлениями Юнусова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать Тимати рассказала о воспитании сыновей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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