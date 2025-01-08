Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 7 на 8 января пресекли попытку армии Украины атаковать регионы России с применением 32 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 11 украинских дронов было уничтожено над Саратовской областью, один — над Волгоградской. Также по четыре БПЛА сбиты над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской. Еще два беспилотника ВСУ удалось уничтожить в небе над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Азовского моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и ликвидировали личный состав армии Украины.