Сербия расторгла сразу несколько военных контрактов с Россией

Еще часть контрактов республика отложила.

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России. Об этом заявил начальник генштаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию Novosti («Новости»).

По его словам, некоторые контракты Белград отложил в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения. Мойсилович подчеркнул, что Сербия пытается «найти выход».

«Республика Сербия твердо стоит на позиции военного нейтралитета. Мы открыты к сотрудничеству как с Востоком, так и с Западом, осознавая, что это сотрудничество способствует сохранению стабильности и безопасности в нашем регионе», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич призвал к мирным переговорам по Украине, комментируя разрешение атаковать ракетами ATACMS российские регионы.