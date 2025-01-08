Сербия расторгла сразу несколько военных контрактов с Россией

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 34 0

Генерал Мойсилович: Сербия расторгла ряд контрактов по поставкам оружия из РФ

Сербия расторгла сразу несколько военных контрактов с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еще часть контрактов республика отложила.

Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России. Об этом заявил начальник генштаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию Novosti («Новости»).

По его словам, некоторые контракты Белград отложил в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения. Мойсилович подчеркнул, что Сербия пытается «найти выход».

«Республика Сербия твердо стоит на позиции военного нейтралитета. Мы открыты к сотрудничеству как с Востоком, так и с Западом, осознавая, что это сотрудничество способствует сохранению стабильности и безопасности в нашем регионе», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич призвал к мирным переговорам по Украине, комментируя разрешение атаковать ракетами ATACMS российские регионы.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:18
Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году
21:57
«Очень значительный» пакет военной помощи ВСУ анонсирован Пентагоном
21:36
Грузоподъемный кран упал в ущелье в Кабардино-Балкарии
21:14
Сербия расторгла сразу несколько военных контрактов с Россией
20:46
Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки дронов в Энгельсе
20:27
Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет: почему он и его близкие ушли так рано

Сейчас читают

В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет: почему он и его близкие ушли так рано

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год