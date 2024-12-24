Стало известно, о чем был телефонный разговор Вучича и Лаврова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Лавров и Вучич обсудили ожидаемые санкции США против компании NIS

Лавров и Вучич обсудили ожидаемые санкции США против компании NIS

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

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Еще одной темой разговора стало сотрудничество России и Сербии, в частности вопрос наращивания товарооборота.

Президент Сербии Александр Вучич и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону ожидаемые санкции США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом 23 декабря сообщил сербский лидер.

Стороны также обсудили сотрудничество двух стран, в частности вопрос наращивания товарооборота, отмечается на сайте Вучича.

В свою очередь в МИД России заявили, что Лавров подтвердил солидарность Москвы с Белградом в деле защиты коренных прав сербского народа в соответствии с международным права, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.

Накануне в Кремле состоялась встреча российского лидера с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, визит которого был запланирован несколько дней назад.

Позднее словацкий политик сообщил, что его приезд в Россию стал реакцией на заявление президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через территорию украинского государства.

Также Фицо, по его словам, обговорил с Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, и отношения между Москвой и Братиславой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич призвал к мирным переговорам по Украине, комментируя разрешение атаковать ракетами ATACMS российские регионы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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