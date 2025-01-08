Украина должна получить еще 20% помощи, обещанной Вашингтоном.

«Очень значительный» транш вооружений Украине вероятно объявят США в рамках программы закупок новых вооружений. Об этом рассказал представитель американского министерства обороны.

«Если все пойдет, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI, о котором будет заявлено», — рассказал он журналистам во время брифинга.

Представитель министерства обороны также признал, что ВСУ в настоящий момент не смогли получить минимум 10-20% от помощи, которую им обещал Вашингтон.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине — препятствие для урегулирования конфликта. Военная помощь Киеву вовлекает страны НАТО в войну и представляют из себя «игру с огнем». В Кремле считают, что такой подход исключает возможность проведения переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что администрация Байдена планирует объявить о последнем масштабном пакете помощи Киеву. Пока неизвестно, о какой конкретно сумме идет речь. Заявление об этом сделает глава Пентагона.