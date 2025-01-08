Администрация Байдена планирует объявить о последнем масштабном пакете помощи Киеву

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Пока неизвестно, о какой конкретно сумме идет речь.

Администрация Байдена планирует объявить о последнем масштабном пакете помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

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Администрация президента США Джо Байдена 9 января объявит о финальном пакете помощи Киеву, сообщает AP со ссылкой на военных чиновников.

Отмечается, что заявление об этом сделает глава Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Германию. Там он встретится почти с 50 государствами-партнерами, поддерживающими Киев.

Пока что сумма пакета неизвестна, однако, по словам источников, она не охватит все четыре миллиарда долларов, выделенных Конгрессом на помощь Украине. Минимум два миллиарда долларов будет оставлено администрации избранного президента США Дональда Трампа, если вдруг тот захочет оказать поддержку Украине.

Оружие, включенное в пакет, предоставят из имеющихся американских запасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет сыграть свою роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида, которую транслировал канал Fox News, политик заявил, что надеется решить этот вопрос в течение полугода.

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