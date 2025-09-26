«Отстаньте вы от героев. Они у каждого свои»: умер Тигран Кеосаян

Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Будучи сыном знаменитого советского режиссера Эдмонда Кеосаяна, Тигран старался внести вклад в развитие отечественного кинематографа. Он стремился к высоким ценностям: дружбе и верности. Они являются основой таких его работ, как «Мираж», «Мужская работа», «Три товарища» и многих других.

В 2007 году Тигран Кеосаян начал карьеру телеведущего. Он вел такие программы, как «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама».

Режиссер долгое время страдал от проблем с сердцем. 8 января 2025 года супруга Тиграна Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

Биография Тиграна Кеосаяна

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. С ранних лет он мечтал связать свою жизнь с кинематографом. Будучи школьником, Тигран занимался музыкой, но не воспринимал это увлечение всерьез.

Познать профессию режиссера Тигран смог во время съемок фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Эдмонд Кеосаян всегда брал детей на съемочную площадку. Тигран рассказывал позднее, что любил все фильмы своего отца без исключения, но один из них сыграл особую роль в решении юноши посвятить свою жизнь кинематографу. Это была картина «Мужчины» 1973 года. История о настоящей мужской дружбе, воплощенная такими актерами, как Фрунзик Мкртчян и Армен Джигарханян.

Детство Тиграна прошло в компании старшего брата Давида. Разница между ними составляла пять лет. Давид любил романы Гарольда Роббинса и Йена Флеминга, хотел объездить весь мир. Его мечтательная натура всегда восхищала Тиграна, они хорошо ладили на протяжении всей жизни.

Тигран пытался поступить во ВГИК после школы, но не прошел вступительные испытания. Это не стало для юноши поводом опустить руки: Кеосаян решил, что он обязательно поступит в следующем году. А чтобы не терять времени, стал работать помощником режиссера у Гавриила Егиазарова и уехал в Калинин на съемки фильма «Расставания», в котором играли Владимир Самойлов, Валерий Афанасьев и Армен Джигарханян.

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Работа с именитым режиссером помогла Тиграну блестяще сдать вступительные экзамены. Будучи студентом ВГИКа, он снимал короткометражные фильмы, например «Сон в летнее утро», в которой принял участие сокурсник Кеосаяна Федор Бондарчук. В 1990 году Тигран ушел в армию.

Отслужив, Кеосаян вместе с Андреем Болтневым и Валерием Сторожиком снялся в боевике «Джокер». В 1992 году вышла первая полнометражная работа молодого режиссера — фильм «Катька и Шиз». Публика была в восторге от картины, критики — тоже. Лента выиграла награду «Золотой Витязь».

В следующем году Тигран Кеосаян начал сотрудничать с российскими исполнителями в качестве клипмейкера. На студии «Gold Vision» он снимал клипы для Михаила Шуфутинского, Дианы Гурцкой, Ирины Аллегровой и Игоря Саруханова. Расцвет режиссерской карьеры Тиграна Кеосаяна пришелся на начало 2000-х. Это случилось после выхода телесериала «Мужская работа», в который он постарался вложить ценности, когда-то впечатлившие его в отцовской ленте «Мужчины».

Ему это, бесспорно, удалось: сериал был совсем не похож на остальные детективы, ведь делал акцент не столько на раскрытии преступлений, сколько на отношениях между людьми. На счету Тиграна Кеосаяна множество фильмов, каждый из которых уникален. Тигран Кеосаян всегда оставался верен себе. Дружба и преданность для него — главные приоритеты. Режиссер, как и мечтал в детстве, внес в российский кинематограф огромный вклад.

Личная жизнь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тигран Кеосаян рассказывал, что отец научил его правилу трех «не»: не завидовать, не предавать и не жадничать. Он старался придерживаться его как в дружеских, так и в любовных отношениях.

Впервые Тигран женился в 1993 году на молодой актрисе Алене Хмельницкой. В следующем году у пары родилась дочь Александра. А в 2010 году, спустя 16 лет, на свет появилась Ксения. Брак Кеосаяна и Хмельницкой считался образцом для подражания — по крайней мере, до появления в 2011 году слухов о скором разводе. В 2013 году Тигран Кеосаян подал на развод.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян стали жить вместе. У пары родилось трое детей: Марьяна, Баграт и Маро. К слову, Симоньян и Хмельницкая — близкие подруги.

Смерть

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О том, что Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, сообщила его жена Маргарита Симоньян 8 января 2025 года. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Ранее Тигран перенес операцию на сердце и два инфаркта, а в его сосудах было семь стентов. 26 сентября 2025 года Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего супруга.