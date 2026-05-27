Устроивший ДТП нижегородский мажор получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство

Нижегородский мажор Корнилов получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова 21-летний Сергей Корнилов-младший получил 10 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщили в нижегородское управление МВД в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, 21 мая 2026 года в полицию поступило обращение от сотрудников ресторана. Поводом стал конфликт между Корниловым и его другом с администрацией заведения, посетителями и представителями СМИ. Молодой человек нецензурно выражался, нарушал общественный порядок.

«Полицейскими в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

В итоге суд назначил Корнилову 10 суток ареста. Товарищ Сергея, также участвовавший в инциденте, получил аналогичное наказание.

Корнилов также грозит ответственность по делу о массовой аварии 20 мая. По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал массовую аварию. При этом сам Корнилов утверждал, что был трезв и лишь «ударился о машину».

Однако в соцсетях незадолго до происшествия он публиковал видео, где признавался, что выпил большое количество алкоголя. Корнилова задержали 25 мая. После аварии в отношении него составили четыре административных протокола, а также возбудили уголовное дело. В итоге суд назначил 21-летнему сыну бизнесмена запрет определенных действий.

