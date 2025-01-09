США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 10 0

В Белом доме надеются, что таким образом Киев отнимет у Москвы «около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов».

США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США поддержали Украину в ее решении остановить транзит российского газа через ее территорию в страны Европы. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что данный шаг США расценивает как «значительный удар» по экономике России.

Кирби уверен, что таким образом Киев отнимет у Москвы «около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов».

Соглашение между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа через Украину, а также между «Газпромом» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» утратило силу 1 января 2025 года.  Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в этот день заговорил о радикальных последствиях для Евросоюза, но не для России. ЕК в свою очередь заявила о готовности использовать альтернативные маршруты для транзита газа в Европу из других стран.

В декабре 2024-го лидер киевского режима Владимир Зеленский согласился на перевозку российского топлива через Украину при условии, что Запад не будет платить за него Москве до завершения вооруженного конфликта.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Европейская комиссия (ЕК) отменила переговоры по транзиту газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа
1:07
В 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце
0:42
Боевики начали стрельбу в президентском дворце в столице Чада — городе Нджамен
0:17
В Лос-Анджелесе сгорел дотла дом за 500 миллионов рублей
0:14
Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням
23:57
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Сейчас читают

Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
«Деньги не поступили»: Седокова не сдержала обещание оплатить похороны Тиммы
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год