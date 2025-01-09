«Оценка угрозы неизменна»: граница между Россией и Финляндией останется закрытой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Граница между Россией и Финляндией останется закрытой

Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с Россией

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Lauri Heino

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Недавно в финских городах прошли демонстрации за открытие КПП.

Финский премьер-министр Петтери Орпо на созыве председателей и лидеров групп парламентских партий страны сообщил, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой. Об этом рассказала газета Turun Sanomat.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал премьер-министр.

Орпо подчеркнул, что российский теневой флот — самая весомая причина для такого решения. В настоящий момент ЕС и НАТО находятся в поисках пути сопротивления ему.

Демонстрации за открытие контрольно-пропускных пунктов между Финляндией и Россией прошли в финских городах в декабре минувшего года. Граждане страны скандировали лозунги «Откройте границу», «Свобода передвижения», «Найдено решение для товаров — откройте решение для людей».

Осенью 2023 года граница была закрыта из-за большого количества нелегальных мигрантов, заполонивших страну. Спустя год президентом Финляндии Александером Стуббом был подписан закон, который ограничивает прием беженцев на границе с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе.

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