Объявление списка номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Из-за пожара в Калифорнии было перенесено объявление списка номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщило издание Deadline.

Из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Американская академия киноискусств перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» с 17 на 19 января.

В связи с этим генеральный директор Академии Билл Крамер написал письмо своим коллегам.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены академии, наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас…», — говорится в послании Крамера.

Кроме того, была отменена часть запланированных к премии мероприятий и перенесены несколько премьер, которые должны были пройти в Калифорнии. Показы и прочие активности в других городах и странах отменяться или смещаться не будут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар в Лос-Анджелесе, по предварительным оценкам, нанес ущерб в более чем 50 миллиардов долларов. А также известно о пяти погибших и более тысячи сгоревших зданий.