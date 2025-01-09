Выйдет боком: Цукерберг из страха идет на союз с Трампом

Основатель Meta* сдает своих подельников и проводит большие перестановки в руководстве своих соцсетей.

Союз IT-гигантов с избранным президентом США Дональдом Трампом может выйти боком Великобритании. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

Как отмечается, основатель Meta* Марк Цукерберг боится последствий для себя после прихода к власти Трампа, поэтому сейчас «сдает своих подельников — жалуется на давление спецслужб» и администрации действующего лидера США Джо Байдена.

«Теперь команда Трампа будет добиваться того, чтобы алгоритмы Facebook*/Instagram* помогали продвигать их повестку», — говорится в публикации.

На фоне надвигающейся смены власти Цукерберг официально прикрывает свои цензурные проекты и проводит большие перестановки в руководстве соцсетей. Так, уже смещен из совета директоров Ник Клегг. Это экс-лидер британских либерал-демократов, решивший заблокировать аккаунты Трампа. Место Клегга занял бывший советник администрации Джоджа Буша республиканец Джоэль Каплан.

Одновременно с этим цифровые гиганты просят Трампа помочь им отбиться от давления ЕС. Следующий хозяин Белого дома может пойти им на встречу, ведь их интересы сходятся. В частности, IT-гиганты и Трамп недовольны политикой Евросоюза.

«Точно достанется еще и Лондону, который уж слишком сильно замарался в цензурных скандалах в США», — отмечается в статье.

Во вторник, 7 января, Дональд Трамп официально признан конгрессом победителем выборов президента США. За него отдали свои голоса 77,3 миллиона американцев, в том числе 312 — выборщиков. Таким образом, 78-летний Трамп станет первым президентом США, который, уже будучи ранее главой государства, дважды подвергался импичменту и был осужден по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Цукерберг признал попытки администрации Байдена надавить на Facebook. По его словам, власти планировали цензурировать сообщения американских пользователей.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.