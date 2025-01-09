«Это абсолютная катастрофа»: Алексей Воробьев экстренно эвакуировался из дома в Лос-Анджелесе

Артист до последнего отказывался покидать жилище.

Дом певца и актера Алексея Воробьева в Лос-Анджелесе оказался окружен огнем. Знаменитости пришлось экстренно эвакуироваться. Об этом он рассказал в соцсети.

Воробьев находился в городе, когда узнал, что огонь начал распространяться в районе возле дома актера. Он до последнего отказывался покидать дом. Даже купил новые шланги, чтобы попытаться защитить свой дом. Однако по пути домой актер заметил огонь в своем районе. Фото, видео: reuters/Daniel Cole; 5-tv.ru

«Срочно еду домой и смотреть что там происходит. Дело плохо, дело очень плохо я вижу огонь уже отсюда», — сказал он в этот момент.

На отдельных кадрах Воробьев показал пожар, бушующий в его районе.

«Это катастрофа, абсолютная катастрофа. Остановить не успеют, скорее всего перекинется», — предположил артист.

В дальнейшем Воробьев приехал домой. Тем временем все его соседи уже эвакуировались. Он же тем временем облил всю прилегающую территорию водой, чтобы попробовать хоть как-то обезопасить жилище. Даже на фоне происходящего певец не собирался уезжать, а лишь приготовился к срочной эвакуации: собрал вещи и положил их в машину, а рядом с ним верный друг — собака по кличке Моцарт. Однако в результате певец сдался и решил уехать в безопасное место.

«Мы были вынуждены эвакуироваться. Такие новости. Но самое главное, что песель со мной!» — поделился Воробьев.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). На данный момент там бушуют шесть пожаров. Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс, районе на побережье Лос-Анджелеса, перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки оттуда эвакуировали 30 тысяч людей, а сегодня уже более 130 человек в Итон-Каньоне и Палисейдсе получили приказы о необходимости покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.

Известно о пяти жертвах пожаров, еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести. Эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Некоторые голливудские звезды и политики уже лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его отчий дом сгорел дотла. Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что актеру Бену Аффлеку пришлось эвакуироваться из-за пожаров в Лос-Анджелесе.